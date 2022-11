Des trains gratuits aux trains plus chers, cherchez l’erreur

Il y a un an, Paul Magnette annonçait vouloir des transports en commun gratuits, sans oublier le rail, service public emblématique. Jean-Marc Nollet était dans le ton, très logiquement. Rouges et verts, ça fait du monde... En attendant, les tarifs des trains augmenteront le 1er février 2023. On se demande : qu’est-ce qui cloche en politique ?