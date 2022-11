Miro, Picasso, Mandelbaum...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

« Joan Miro » au Bam à Mons ****

A Mons, le Bam présente la première grande exposition consacrée à Miró en Belgique depuis… 1955. On y retrouve, bien sûr, ces toiles abstraites colorées et dépouillées qui ont fait sa réputation. Mais on découvre aussi toutes les autres facettes de son talent. Et surtout, les racines de l’artiste, les influences qui ont donné naissance à ses créations et lui ont permis de devenir l’un des artistes majeurs du XXe siècle.