Ibrahim Maalouf: «Ce qui compte pour moi, c’est de toucher les gens»

Pour ses 42 ans, ce 5 novembre, Ibrahim Maalouf s’offre un album tout jeune, tout beau, très urbain et très arc-en-ciel. Avec M, De La Soul, Gregory Porter, Cimafunk, Flavia Coelho, etc. Et Charlie Chaplin. Et Sharon Stone.

Il s’appelle Capacity to love, cet album qui sort ce vendredi 4. Et comme le montre la pochette, c’est un album irisé. De toutes les couleurs. Le trompettiste franco-libanais s’est offert des collaborations avec deux jeunes producteurs, le Français NuTone et l’Américain Henry Was, à peine 25 ans chacun. Et avec des tas d’artistes très divers : De La Soul, la Brésilienne Flavia Coelho, le Cubain Tony Romera, Gregory Porter, M, les chanteuses Alemeda et Shelea, les rappeurs Erik & the Architects, Cimafunk, D. Smoke, Tank & the Bangas, et encore Austin Brown, Dear Silas et JB Cooper, je ne crois pas en avoir oublié. Cela donne un album de 15 pistes très mosaïque, très arc-en-ciel. Mais toujours avec ce fil rouge qu’est la sublime trompette d’Ibrahim Maalouf.

La diversité de cet album donne une autre idée de ce que vous êtes.