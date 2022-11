Hockey: la Pro League constitue un test intéressant pour les Red Lions

Alors qu’il reste seulement 2 mois avant le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde, les Red Lions entament leur 4e saison de la compétition mondiale, en Argentine, avec un seul et unique objectif: travailler sans relâche et soigner les détails pour remporter la médaille d’or, en Inde, en janvier prochain.

Comme attendu, le voyage pour Mendoza a été éreintant pour les organismes. 30 heures pour rejoindre la région de Cuyo, au pied des Andes, non loin de la frontière chilienne. Un véritable périple qui sera, heureusement, bien rentabilisé puisque les joueurs belges disputeront 4 rencontres en 6 jours grâce à la nouvelle formule de la Pro League qui, pour cette 4e saison, se disputera par blocs, avec 3 équipes présentes durant 1 semaine dans une même ville. Un tournoi mondial déficitaire depuis son lancement (certains médias évoquent des pertes cumulées de 3 millions d’euros depuis 2019) et pour lequel la FIH essaie toujours de trouver la formule idéale pour convaincre les supporters mais aussi les joueurs et les fédérations. Fini donc la ligue fermée, la Fédération mondiale a instauré un principe de montée et de relégation, mais aussi l’octroi d’un ticket pour la Coupe du monde ou les JO pour le vainqueur de la compétition dès 2024.