Stéphane Lefebvre avant le Rallye du Condroz: «Depuis le Covid, je profite encore plus de chaque moment dans une voiture»

téphane, dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aube du grand départ de ce 48e Rallye du Condroz-Huy ?

Au Condroz, on ne peut rien prévoir. En fonction des conditions météo, tout peut changer. Mais on commence à avoir une bonne expérience de ce rallye. On réalise vraiment une belle saison et je n’ai pas envie que cette dynamique soit cassée.

Avez-vous des coups de cœur sur ce parcours très varié, ce qui en fait la beauté et la complexité ?

Du moment que j’ai un casque et que je suis dans une caisse de course, le but est toujours de mettre les gaz. Après, c’est sûr que le côté Hesbaye est toujours nettement plus glissant que le côté Condroz. Mais s’il pleut à seaux pendant plusieurs jours, ce sera le carnage partout. Le Condroz reste une loterie quand même. Après, j’aime beaucoup la spéciale de Strée, la descente du bois à fond met de l’adrénaline.