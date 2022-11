Haarlem, la plaque tournante de MSD qui fournit le monde en médicaments et vaccins

Auréolées d’un capuchon bleu, des milliers de fioles avancent en rang serré sur un tapis roulant vers l’étiqueteuse qui y marque le numéro de série, la date d’expiration, la posologie et le nom de la substance qu’elles contiennent, et ce dans la langue souhaitée selon leur destination. En l’occurrence, à cet instant précis : « Keytruda (pembrolizumab), 100 mg/4ml, par injection intraveineuse », dont l’étiquette s’imprime en lettres grecques. Ce traitement d’immunothérapie contre le cancer développé par MSD (et produit dans son usine de fabrication en Irlande) est l’un des 2.500 médicaments et vaccins du laboratoire pharmaceutique américain qui transitent par le site de Haarlem (Pays-Bas), pour y être conditionnés et empaquetés avant d’être livrés dans 140 pays dans le monde.