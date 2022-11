Podcast – Que faut-il penser des prix Goncourt et Renaudot 2022?

Ce sont les prix littéraires les plus courus de la saison. Le Goncourt et le Renaudot. Les lauréats des éditions 2022 ont été annoncés hier. Brigitte Giraud est récompensée du Goncourt pour son roman « Vivre Vite ». Le Renaudot a été attribué à Simon Liberati pour « Performance ». Jean Claude Vantroyen, responsable des livres du Soir nous dit ce qu’il faut en penser et ce qu’on peut trouver comme point commun aux deux romans.

