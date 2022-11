Vincent Kompany, faiseur de miracles à Burnley

La griffe Kompany ne se résume plus seulement à une obsession de la maîtrise du ballon, à l’éloge du beau jeu. L’ancien Diable rouge y a ajouté de la grinta, du jusqu’au-boutisme. Une sorte de nouvelle corde à son arc, s’il en est. Après trois saisons à Anderlecht faites de hauts et de bas, l’entraîneur avait décidé de se mettre en danger dans un environnement bien plus hostile, plus rugueux. À savoir la Championship, la seconde division anglaise. Après dix-neuf journées de compétition – presque à la mi-saison –, force est de constater que son défi prend des courbes intéressantes. Son Burnley occupe la tête de la hiérarchie (38 points) avec cinq longueurs d’avance sur Blackburn, son plus proche poursuivant.