«On est à deux doigts d’y arriver»: le discours poignant de Lionel Messi avant la finale de la Copa America contre le Brésil (vidéo)

« On sait déjà ce que vaut l’Argentine, on sait déjà ce que vaut le Brésil, je n’ai pas envie de parler de ça aujourd’hui, commence-t-il ainsi. Aujourd’hui, je veux juste vous remercier les gars pour ces 45 jours ensemble, on a créé un groupe exceptionnel. C’est vraiment un groupe magnifique, j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec vous. 45 jours sans que personne ne se plaigne des voyages, de la bouffe, des hôtels, des pelouses de merde… De rien ! On a passé 45 jours sans voir nos familles ! Dibu (Emiliano Martinez, NDLR) est devenu papa mais il n’a pas pu voir sa fille, il n’a pas pu la porter dans ses bras. Pareil pour le ’Chino’ (surnom de Lucas Martinez Quarta, NDLR) ».

Il a ajouté ensuite : « On est à un petit pas de gagner cette Coupe et cela dépend de nous, continue-t-il. On va sortir et on va gagner pour la soulever avec nos familles, nos amis, tous ceux qui nous ont toujours soutenus. 45 jours sans nos familles les gars. On avait un objectif, on est à deux doigts d’y arriver. Vous savez quoi ? Cette Coupe devait se jouer en Argentine mais Dieu l’a amené ici, pour qu’on la soulève au Maracana. Pour que ça soit plus beau pour tout le monde. Alors on sort confiant et tranquille : on va la ramener à la maison.