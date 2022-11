«Robert Redford est un personnage étrange, un primitif qui s’exclut d’Hollywood»

Dès le milieu des années nonante, Michael Feeney Callan a parcouru les Etats-Unis pour interviewer plus de 300 sources pouvant l’éclairer sur le parcours de Robert Redford, passant du temps avec de nombreux collaborateurs clés de l’acteur américain. Le livre a été écrit avec la coopération de l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. Ce dernier s’est rendu en Irlande pour travailler avec Callan et lui a donné accès à ses journaux intimes, ses scripts et ses dossiers personnels. En résulte un livre-somme passionnant, publié en 2011. Onze ans plus tard, cet ouvrage de référence, que l’auteur a actualisé, est enfin traduit en français.