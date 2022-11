L’épidémie de bronchiolites à VRS, qui affecte davantage les bébés, montre des premiers soubresauts

Mise en sourdine par le covid et ses gestes barrières, l’infection liée au virus respiratoire syncytial (VRS) se rappelle au bon souvenir des pédiatres notamment en France et aux États-Unis où l’épidémie submerge déjà les hôpitaux pédiatriques. Pour rappel, cette infection virale très fréquente entre octobre et mars, touche principalement les voies respiratoires supérieures (nez et gorge) provoquant un simple rhume chez les adultes au contraire des enfants de moins de deux ans chez qui elle atteint les voies respiratoires inférieures, entraînant une aggravation de la maladie. « Les formes les plus sévères se produisent surtout chez les bébés de moins de six mois voire les nourrissons de moins de deux mois, explique le pédiatre Marc Raes, président de la société belge de pédiatrie. Le VRS entraîne une inflammation des bronchioles, ces petits tuyaux qui amènent l’oxygène vers les poumons.