Crise énergétique: les Belges réduisent fortement leur consommation électrique

Les Belges, particuliers comme entreprises, font manifestement un usage plus modéré de leurs interrupteurs, télévisions et autres appareils et installations électriques. La consommation affiche une courbe déclinante marquée depuis le début de cette année. Au dernier comptage, qui porte sur le mois d’octobre qui vient de s’achever, la baisse atteignait 9,6 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, qui incluent notamment la période de covid, où la consommation était déjà en berne. C’est ce qui ressort des derniers chiffres en la possession d’Elia, le gestionnaire de transport et de réseau du pays. « Une partie de cette baisse est certainement due aux bonnes conditions climatiques, explique Marleen Vanhecke, la porte-parole d’Elia. Mais lorsqu’on les neutralise, nous arrivons encore à une baisse d’environ 6 %, qu’il est raisonnable d’attribuer à des baisses de consommation volontaires des ménages et des entreprises. »