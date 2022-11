Guilian Preud’homme: «Un Preud’homme qui n’est pas dans le foot, ce n’est pas possible»

Dans la famille Preud’homme, il y a Michel, le papa. Qu’on ne présente plus. Il y a désormais le fils, Guilian. Qui se lance aussi dans le foot en étant directeur général du Club NXT et de la section féminine du FC Bruges.

Guilian Preud’homme, joueur de foot, manager à l’aéroport de Zaventem pendant 5 ans, agent de joueur, participant à l’émission de téléréalité Klopjacht (sur Play 4) et maintenant directeur général de Club NXT : c’est une vie déjà bien remplie à 29 ans ?

C’est vrai. Mais maintenant je veux réussir dans le foot. J’ai commencé dans l’aviation parce que c’était ma passion de jeunesse. J’ai passé mon bac à Amsterdam, puis j’ai fait mes spécialisations en Suisse et à Londres, chaque fois pendant un an. Ce n’était pas une mauvaise idée de me lancer dans ce domaine car cela n’avait rien à voir avec mon père et mon nom. Ce n’était pas forcément la raison, mais c’était une des raisons. J’ai joué à Malines, puis dans les U19 de Twente, mais mon père et le club m’ont annoncé que je ne recevrais pas de contrat professionnel.