«À propos», le podcast du «Soir» du 4 novembre: tout savoir sur la Route du Rhum, la plus célèbre des courses de voiliers

Ce sont les prix littéraires les plus courus de la saison. Le Goncourt et le Renaudot. Les lauréats des éditions 2022 ont été annoncés hier. Brigitte Giraud est récompensée du Goncourt pour son roman « Vivre Vite ». Le Renaudot a été attribué à Simon Liberati pour « Performance ». Jean Claude Vantroyen, responsable des livres du Soir nous dit ce qu’il faut en penser et ce qu’on peut trouver comme point commun aux deux romans.

Des bateaux qui volent au-dessus de la mer, capable de filer jusqu’à du 100 km/h à travers l’Atlantique, pour arriver de l’autre côté de l’océan en quelques jours. C’est le programme de la Route du Rhum. Le départ de la course sera donné ce dimanche à 13h02 à Saint-Malo, en Bretagne. Thierry Wilmotte est journaliste sportif. Il nous fait découvrir ce sport et de cette course mythique.