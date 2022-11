D’insidieux «nostalgiques» aux manettes en Italie

Un grand bouquet de roses blanches devait être le symbole de la réconciliation, du fragile trait d’union entre le passé et l’avenir politique de la Péninsule, entre les blessures nationales, parfois mal cicatrisées, dues à l’extrémisme fasciste du siècle dernier, et les promesses d’unité du futur. Des roses ostensiblement offertes, juste après son élection, par le nouveau président du Sénat, Ignazio La Russa, – l’un des principaux représentants du parti de la droite radicale populiste, Fratelli d’Italia, et ancien dirigeant du postfasciste Mouvement social italien –, à la sénatrice à vie Liliana Segre, rescapée de la Shoah.