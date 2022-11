Les Racines élémentaires de Charlotte Rampling: «Tout traumatisme a des répercussions à vie»

Au milieu des années 60, Charlotte Rampling commençait sa carrière d’actrice dans des films du Swinging London. Au lendemain de la mort tragique de sa sœur, elle entreprit de se tourner vers des rôles sombres et torturés. Son destin vient de là.

On a souvent dit d’elle, comme jadis de Lauren Bacall, que c’était un regard. The look ! Charlotte Rampling, c’est aussi une voix. Singulière, inimitable, unique. C’est elle que l’on entend, magnétique, fascinante, romanesque, tout au long du bien bel album qu’elle publie dans quelques jours, De l’amour mais quelle drôle d’idée !

La grande actrice anglaise nous ouvre ici les portes de son sweet home parisien.

Vous ne seriez pas devenue qui vous êtes si…