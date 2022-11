Joris Kayembe, l’improbable centenaire du Sporting de Charleroi

C’est avec l’étiquette d’un joueur tout le temps blessé que Joris Kayembe avait rejoint le Sporting de Charleroi il y a un peu moins de trois ans. « C’est à cause de ses longues blessures qu’on avait cette impression. Ce n’est pourtant pas le cas », nous confiait-on dans son entourage il y a quelques mois. Et c’est en effet peu dire qu’il n’est pas aussi fragile que ce qui se disait à son arrivée puisque depuis qu’il a rejoint le Mambourg le 17 janvier 2020, Joris Kayembe a quasiment tout joué, au point de disputer – sauf improbable contretemps de dernière minute – son centième match avec le matricule 22 ce vendredi soir à la Cegeka Arena de Genk. « Déjà cent matches », s’étonne d’emblée son frère Rayan, dont il est très proche. « C’est fou cet enchaînement en trois ans à peine. C’est vrai qu’il est l’un des joueurs qui a le plus joué en Belgique ces dernières saisons. Je suis vraiment content pour lui. Il le mérite. »