Union européenne: le baptême du feu bruxellois de Giorgia Meloni

La présidente du Conseil a rencontré les responsables des institutions européennes. Et assuré vouloir défendre l’intérêt national italien au sein même de la grande famille européenne.

Pour son déplacement bruxellois, Giorgia Meloni s’est offert une tournée des président(e)s. Poignée de mains, sourires, et pause photo avec Roberta Metsola, à la tête de l’assemblée européenne. Rebelote, une grosse heure plus tard, avec Ursula von der Leyen, cheffe de l’exécutif communautaire. Et de rejouer une troisième fois la scène avec Charles Michel, président du Conseil européen. Des rencontres à l’issue desquelles la nouvelle présidente du Conseil italien s’est fendue d’une déclaration à la presse. « Je suis vraiment heureuse de la manière dont cette journée s’est déroulée. »