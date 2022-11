Scénario incroyable en Europa League: quatre équipes du même groupe terminent avec le même nombre de points (photo)

Le Groupe F réunissait Feyenoord, Midtjylland, Lazio et Sturm Graz et les quatre équipes ont terminé avec huit points

L’Europa League a connu un scénario très étonnant ce jeudi soir. Le Groupe F était très serré et l’a été jusqu’au bout. Les quatre équipes ont, en effet, terminé avec le même nombre de points. Un scénario totalement incroyable.

Le Groupe F réunissait Feyenoord, Midtjylland, Lazio et Sturm Graz et les quatre équipes ont terminé avec huit points. Deux victoires, deux partages et deux défaites pour ces quatre équipes. Au final, les Néerlandais de Feyenoord terminent premiers de leur groupe, Midtjylland finit deuxième. La Lazio Rome est, quant à elle, reversée en Conference League après sa défaite sur le fil aux Pays-Bas.