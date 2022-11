«Tupperware n’est pas mort! En Europe, la marque a encore du succès»

Chargée d’un immense sac de voyage, Maryse arrive avec enthousiasme. Veste rouge, haut noir, foulard rouge : elle a des airs de sponsor ambulant pour Netflix. Pourtant, elle a l’habitude de bouder la plateforme de streaming. Ses soirées, elle les occupe autrement : elle se rend chez les particuliers pour y animer des ateliers cuisine. Elle n’est pourtant pas cheffe à domicile. Maryse Laumans est conseillère chez Tupperware. Entendez par là « vendeuse à domicile ». Parce que l’entreprise a adopté un jargon surprenant : ne dites pas « vente à domicile », mais « atelier culinaire ». Dans la même idée, on ne devient pas « manager » quand on évolue dans l’entreprise, mais « monitrice ». D’ailleurs, Maryse n’est plus simple conseillère, elle est monitrice de son équipe, « Les Soleils de Tupperware ». C’est elle qui a choisi le nom. Si l’entreprise veut se donner des allures de colonie de vacances, on peut se demander si l’ambiance y est aussi détendue.