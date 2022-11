Stib: des changements sur plusieurs lignes du réseau

Quelques modifications également pour les bus 70 et N11.

La ligne 51

Jusqu’à ce vendredi 4 novembre, les trams 51 sont déviés entre les arrêts Albert et Globe via l’avenue Brugmann et la place Vanderkindere. Ils desservent sur cet itinéraire tous les arrêts de la ligne de tram 4. Dès le samedi 5 novembre, les trams 51 circulent à nouveau via la chaussée d’Alsemberg entre les arrêts Globe et Altitude 100, et desservent à nouveau les arrêts Xavier de Bue, Bens, Roosendael, Coghen et Altitude 100. L’arrêt Globe direction Van Haelen se fait à nouveau dans la chaussée d’Alsemberg.

La station Albert est quant à elle toujours en rénovation dans le cadre des travaux de la future ligne de métro 3. Les trams 51 ne peuvent plus y accéder. La ligne 51 est par conséquent interrompue entre les arrêts Gare du Midi et Altitude 100.

Les trams venant de Stade ont désormais la Gare du Midi comme terminus définitif. Le terminus se fait aux arrêts des trams 81 et 82 (rue Couverte) et donc plus dans la station (avec les trams 3 et 4). Les stations entre Gare du Midi et Albert, ainsi que les arrêts Berkendael et Vanderkindere, restent desservis par les trams 3 et 4, les arrêts entre Messidor et Héros par les trams 4 et 92, l’arrêt Jupiter par les bus 54. Les bus 48 relient directement l’Altitude 100, la Gare du Midi et la Porte de Hal.

La ligne de tram 4 relie directement le centre d’Uccle au centre-ville. Elle donne correspondance aux trams 51 à Globe. Les arrêts Héros (depuis Xavier de Bue), Boetendael (depuis Bens) et Messidor (depuis Roosendael) se trouvent à proximité de la ligne 51.

Les bus 70

La ligne de bus 70, qui renforçait la ligne 37 entre Héros et Albert, circule désormais uniquement entre Homborch et Héros. Les arrêts entre Héros et Albert restent desservis par les bus 37, les arrêts Roosendael, Bens et Altitude 100 par les trams 51.

Les bus Noctis N11

Les bus Noctis N11 circulent eux aussi à nouveau par la chaussée d’Alsemberg entre les arrêts Coghen et Globe, dès le vendredi 4 novembre. A Coghen, les bus N11 desservent définitivement les arrêts de la ligne 37, à hauteur du carrefour avec la rue Vanderkindere.