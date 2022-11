Bono: «Les combats d’aujourd’hui sont tout simplement monstrueux»

Dans son autobiographie, Bono fait part de ses peurs et de ses doutes, et règle ses comptes avec lui-même. Entretien avec le chanteur de U2 à propos de son opération du cœur, de ses rencontres avec Zelensky et Poutine. Il y explique également pourquoi, selon lui, les centrales nucléaires peuvent venir à la rescousse du climat.

Bono a rencontré beaucoup des grands de ce monde. La liste est longue : Bill Clinton et George Bush, Bill Gates, le pape Jean-Paul II et le pape François, Nelson Mandela ou encore Warren Buffet. Il s’est entretenu avec Jacques Chirac et ses successeurs François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, ainsi qu’avec Gerhard Schröder et Angela Merkel, bien entendu. Chanteur du groupe U2, Bono est aussi un militant et c’est à ce titre qu’il a sollicité ces personnalités afin d’obtenir leur soutien dans la lutte contre l’extrême pauvreté et le SIDA en Afrique. Il revient longuement sur ces jeux de pouvoir dans les 670 pages que compte son autobiographie intitulée Surrender (parue le 1er novembre). Bono garde un souvenir désagréable de l’une de ces rencontres au sommet : celle avec Vladimir Poutine.