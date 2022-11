Didier Lamkel Zé annonce qu’il va quitter Courtrai cet hiver: «J’ai besoin d’un gros challenge»

Il pourrait rejoindre le Ferencvaros, le champion de Hongrie en titre. « Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai, et c’était aussi le deal avec le Directeur Général du club Matthias Leterme quand j’ai signé ici » explique ainsi Didier Lamkel Zé. « J’ai besoin d’un gros challenge pour franchir un nouveau palier et relancer ma carrière, et c’est une offre que je ne peux pas refuser. Ferencvaros est un grand club, qui joue chaque année la Champions League ou l’Europa League. Les dirigeants hongrois me suivent depuis longtemps, ils me voulaient déjà quand j’étais à l’Antwerp. À 90 %, je peux donc annoncer que je signerai en Hongrie en janvier. »

Après avoir joué à l’Antwerp et à Courtrai, l’attaquant va donc débarquer en Hongrie. « Je vais toujours remercier Courtrai car ce club m’a tendu la main en Belgique, où mon image est salie depuis des années. (sic) Le KVK a déboursé 500.000 euros pour moi cet été, et si je peux lui rapporter de l’argent tout en me relançant plus haut, ce sera avec plaisir. C’est ma manière de remercier ce club chaleureux : en janvier, on se serrera la main en ne gardant que de bons souvenirs. D’ici là, je me donnerai à fond dans la lutte pour le maintien. Mais il est temps aussi pour moi de me faire oublier en Belgique…Dès qu’on cite mon nom ici, il se passe un truc : c’est comme si j’avais tué quelqu’un… (sic) A Courtrai, j’ai retrouvé un club tranquille, où tout le monde me fait confiance et où il n’y a aucun souci. Mais il est temps pour moi de tourner la page de la Belgique. »