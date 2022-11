L’Union Saint-Gilloise en huitième de finale: découvrez tous les qualifiés pour le tableau final

Avec sa première place, l’Union Saint-Gilloise se qualifie pour les huitièmes de finale de l’Europa League et ne devra donc pas passer par les barrages.

Les équipes qualifiées pour les barrages : Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, FC Barcelone, Sporting CP, RB Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Séville FC, Juventus FC, PSV, Rennes, AS Rome, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, FC Nantes, AS Monaco

Les équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale : Arsenal, Fenerbahçe SK, Real Betis, Union Saint-Gilloise , Real Sociedad, Feyenoord Rotterdam, Fribourg et Ferencváros.

Les deuxièmes de la phase de groupes de la Ligue Europa, sont ainsi rejoints par les huit équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe en Ligue des champions et forment ainsi les barrages de l’Europa League. Ces barrages auront lieu les 16 et 23 février 2023. Les équipes qualifiées rejoindront les huitièmes de finale qui se disputeront les 9 et 16 mars 2023.