Bilan parfait pour les clubs belges en Europe: Anderlecht, La Gantoise, l’Union et Bruges passeront l’hiver au chaud

En fait, trois clubs belges qualifiés pour l’Europe après le Nouvel An, c’était arrivé trois fois dans les années 2000 : en 2009 et 2011 avec Anderlecht, le FC Bruges et le Standard, et en 2016 avec Anderlecht, encore, accompagné de Genk et La Gantoise.

Ils seront donc quatre clubs belges à retenter l’aventure européenne en 2023. Si le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise avaient ouvert la voie d’un certain renouveau à l’export du foot belge, la tâche s’annonçait plus compliquée, ce jeudi soir, pour Anderlecht et La Gantoise, pas vraiment au top de leur forme, et obligés de gagner pour passer. Et pourtant, Gand s’en est remarquablement sorti face aux Norvégiens de Molde : 4-0 (tous les buts en 2e mi-temps…).

Un peu plus tard, c’est Anderlecht qui s’offrait une énorme bulle d’oxygène à Silkeborg. Sur le synthétique danois, Verschaeren (à l’assist) et Refaelov (auteur d’un superbe premier but) s’en sont donné à cœur joie. À 11 contre 10 durant plus d’une heure, les Mauves de Robin Veldman sont allés chercher, au courage, la victoire qu’il leur fallait en ces temps difficiles.