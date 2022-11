Europa League: l’Union Saint-Gilloise battue par une solide équipe de Berlin

Même si cette 6e et dernière rencontre de poule n’avait plus d’intérêt sportif à proprement parler si ce n’est de défendre le coefficient européen du club, et du football belge de manière générale, tout en restant dans une bonne dynamique avant le sprint final pré-Coupe du monde, Karel Geraerts a résisté à la tentation d’aligner une équipe « B », jeudi soir. Et il a bien fait, même si cela n’a rapporté aucune unité supplémentaire ! Son équipe, bien que battue, a livré une prestation solide, ce qui lui permettra d’aborder ses trois dernières rencontres (Westerlo et le Standard en championnat, Cappellen en Coupe) sans regrets et avec pas mal de rythme pour les cadres.