Yari Verschaeren après la victoire d’Anderlecht contre Silkeborg en Conference League: «On veut aller encore plus loin» (vidéo)

Sans briller, Anderlecht a assuré sa qualification pour les barrages de l’Europa League contre Silkeborg. Le jeune mauve Yari Verschaeren, n’était pas forcément très satisfait de la prestation de son équipe, qui est restée en supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre.

« Quand tu mènes 0-1 et que tu es en supériorité numérique, tu dois toujours tuer le match. On a eu des occasions pour faire 0-2 mais ce n’est pas rentré, et on n’a pas su contrôler la rencontre en deuxième période alors qu’on aurait dû. Anderlecht devait au moins dicter le tempo, c’est dommage de ne pas y être parvenu » a-t-il confié en interview.