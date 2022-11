Une qualification, mais deux visages pour Anderlecht à Silkeborg

Tout Anderlecht peut dire « merci » à Hendrik Van Crombrugge. Critiqué lors des derniers matches, le capitaine du RSCA a choisi son moment pour répondre à ses détracteurs. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, il a sauvé les siens d’un magnifique réflexe sur sa ligne. Un arrêt synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de la Conference League en février.

Une première depuis 2016-2017. Un événement qui a même valu un « tweet » d’un Marc Coucke aux anges. Anderlecht passe l’hiver européen et cela offre une sacrée bouffée d’oxygène à tous les étages de Neerpede même si tout n’est pas devenu rose. Malgré des circonstances favorables, que ce fut laborieux lors de la deuxième période ! Le Sporting s’est fait peur. Très peur. Parce que le dernier rempart de la maison mauve n’aurait pas dû être le héros du soir, tant le Sporting a été dans la maîtrise pendant une heure. Avant de perdre pied. « On s’en sort bien », reconnaît Robin Veldman. « On avait mois d’emprise sur la rencontre parce qu’on était moins patient dans la construction et que Silkeborg, même s’il était à dix, a bien combiné et a trouvé les espaces. Heureusement, Hendrik a répondu présent en montrant qu’il était un des meilleurs gardiens en Belgique. »

Tout le club lui doit une fière chandelle. Le RSCA peut également remercier Robin Veldman qui a réussi son grand examen dans la nuit fraîche nuit danoise. D’abord en effectuant des choix forts quand il a notamment décidé de se passer des services de Wesley Hoedt.