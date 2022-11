La parole privée est d’argent, mais la parole publique est d’or

Il appartient aux président(e)s de parti d’imaginer le futur, de tracer des caps, mais quand leurs formations sont au gouvernement et donc exercent le pouvoir, il est destructeur et donc incompréhensible de s’engager sur des mesures qui ne voient pas le jour, ou des analyses trompeuses.

La parole est d’argent, le silence est d’or : voilà un proverbe que certains, notamment en politique, devraient regretter de ne pas avoir assez pratiqué. Les déclarations d’intention matamoresques non suivies d’effet ou les promesses à la une de journaux non tenues sont autant de boulets qu’on peut traîner durant des années. Encore plus sûrement quand les effets d’annonce sont démentis très vite par les faits, ou pire, quand c’est l’inverse qui se produit.