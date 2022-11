La moitié des Belges travaillent alors qu’ils sont malades

Les personnes les plus susceptibles de continuer à travailler alors qu’elles sont malades sont les femmes et les jeunes de moins de 34 ans.

15 % des employés qui ont travaillé en étant malades l’ont fait depuis leur domicile. Les femmes, en particulier, ont déclaré travailler en étant malades : 54 % des femmes interrogées, contre 47 % des hommes. Les jeunes de moins de 34 ans étaient plus susceptibles de travailler en étant malades que ceux de plus de 34 ans : 58 %, contre 43 %.

La moitié des Belges ont travaillé alors qu’ils étaient malades l’année dernière. C’est ce qu’affirme le prestataire de services RH Tempo-Team, qui a commandé une étude à une agence de recherche indépendante en collaboration avec la KU Leuven. Plus d’un tiers d’entre eux se sont également rendus malades sur leur lieu de travail.

Selon l’étude, ceux qui continuent à travailler en étant malades le font principalement pour ne pas accabler leurs collègues. Cependant, ils courent alors le risque d’infecter leurs collègues. En outre, une personne sur trois admet qu’elle ne peut pas faire son travail correctement lorsqu’elle est malade. 15 % disent qu’ils continuent à travailler en étant malades parce que leur supérieur l’attend, 14 % ressentent une pression sociale et disent que leurs collègues désapprouvent s’ils sont souvent absents pour cause de maladie.

Dans près de la moitié des cas, il s’agissait de symptômes de rhume. Un quart a travaillé avec des douleurs dorsales, un cinquième avec des douleurs abdominales et 18 % avec de la fièvre. 16 % ont travaillé avec des difficultés psychologiques.

L’enquête a été menée par un cabinet de recherche indépendant en collaboration avec la professeure Anja Van den Broeck, spécialiste de la motivation au travail à la KU Leuven. Un total de 2.500 employés et 250 employeurs en Belgique ont été interrogés en ligne entre le 22 juin et le 11 juillet 2022 après sélection via un échantillon représentatif.