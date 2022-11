Lula, le hockey belge et Romelu Lukaku: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Lula

Au Brésil, le candidat de la gauche revenu de nulle part et même de prison, Lula, a remporté de justesse l’élection présidentielle. Tous les démocrates auront dansé la samba à Rio et ailleurs. Après Trump, Bolsonaro : les cinglés qui dirigent le monde sont un peu moins nombreux, même si la liste reste longue, suivez notre regard du côté de la Russie et de la Corée du Nord, par exemple.

Les citrouilles