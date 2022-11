Le coup de gueule de Jan Vertonghen contre les terrains synthétiques: «Ils n’ont pas leur place en Europe, ce n’est pas du foot» (vidéo)

Anderlecht a réussi à se qualifier pour les barrages de la Conference League en s’imposant contre Silkeborg jeudi soir. Une victoire et une qualification qui ne masquent pas toutes les faiblesses montrées par les Mauves dans ce match, notamment en 2e période.

« C’est un phénomène dans le foot quand l’adversaire prend un carton rouge, certains joueurs se sentent plus relax », a expliqué Jan Vertonghen au micro de la RTBF après le match. « On leur a donné la balle, on n’a pas bien pressé et on a eu de la chance. Ce n’est pas si difficile de faire ça. Normalement on doit gagner des matches comme ça 3 ou 4-0, aujourd’hui on n’a pas mérité ça. »