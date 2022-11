L’étonnante montée au jeu d’Harry Maguire en Europa League: le défenseur central de Manchester United a joué comme attaquant

Manchester United n’est pas parvenu à finir premier de son groupe en Europa League, la faute à une victoire insuffisante (1-0) chez la Real Sociedad. Ce sera donc un barrage pour les Red Devils, alors que les Basques sont déjà en 8es de finale. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tout essayé pour planter le deuxième but. Comme mettre un défenseur en attaque.

Erik ten Hag a en effet fait monter au jeu Harry Maguire à la 83e pour prendre le rôle d’avant-centre, aux côtés de Cristiano Ronaldo. Une idée qui paraît farfelue, mais que le coach néerlandais a justifiée à l’issue du match. « On avait besoin d’un but. Avec Cristiano et Harry Maguire, vous avez deux bons joueurs de tête et nous avons essayé d’être plus directs », a expliqué ten Hag. « Je pense que nous avons réussi à entrer dans la surface plus rapidement. »