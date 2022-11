Durand, Millet… Les Livres du Soir en bref

L’inclinaison **

Corentin Durand

Lâcher prise, sous les effets conjugués de la drogue et du sexe, se laisser aller à une logorrhée intérieure que le roman, au rythme à la fois haché et soutenu, transmet. Le narrateur se cherche mais ne se pose pas toujours les bonnes questions, entre la France et l’Espagne, accompagné de ses ombres encombrantes. Seuls les mots permettront, mais c’est laborieux, de se construire un monde intérieur assez solide pour résister aux effets du réel.