Chien Brun ou l’insouciance de Jim Harrison

Chien Brun, l’intégrale. Jim Harrison. Traduit de l’anglais (E-U) par Brice Matthieussent. Flammarion. 584 p., 24 €, ebook 15,99 €

Entre 1990 et 2013, Jim Harrison a publié six novellas – ces mini-romans ou maxi-nouvelles dans lesquels il donnait sa pleine carburation – ayant pour antihéros Chien Brun, un métis indien qui pourrait tout aussi bien être le fruit des amours d’un coyote et d’un loup par une nuit de pleine lune dans le Nord-Michigan. Flammarion a rassemblé les turpitudes de l’énergumène dans une intégrale qui porte sobrement son nom.