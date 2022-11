Jacques Tardi: «Adèle, je ne l’ai pas maintenue en laisse»

Adèle Blanc-Sec se range de l’aventure. Jacques Tardi signe son dixième et dernier album avec pour interdiction absolue de reprendre le personnage. Parce que les meilleures histoires doivent connaître une fin. Lisez le premier chapitre.

Le Bébé des Buttes-Chaumont. Jacques Tardi. Casterman. 64 p., 14,50 €

Héroïne du Paris 1900, Adèle Blanc-Sec a publié ses deux premiers albums en 1976. Entre deux rages de dents, dans son petit appartement de la rue Bezout, sous l’œil de Patmosis, sa momie égyptienne emprisonnée dans une vitrine, l’écrivaine feuilletoniste a tapé à la machine ses aventures extraordinaires avec la Bête et le Démon de la Tour Eiffel. Depuis, en un demi-siècle, Adèle a été victime d’attentats surréalistes, assassinée puis ramenée à la vie par Jacques Tardi, son deus ex machina, avant d’être portée à l’écran par Luc Besson et de se voir clonée par un savant fou, le Docteur Chou.