Et vous, lisez-vous du belge?

Lisez-vous le belge ? Ce slogan avait un peu sonné comme un gag au Salon du livre de Genève, en 2019, où la Belgique francophone était invitée d’honneur. Il est vite devenu viral. On l’a utilisé pour promouvoir l’achat de livres belges en pleine pandémie. Une opération qui a tellement bien fonctionné qu’on l’a reprise et qu’elle va sans doute être pérennisée, chaque mois de novembre. Et tant mieux. Car nous sommes tellement envahis de livres français que nous en oublions parfois que la littérature belge francophone, ça existe aussi, et avec des auteurs et des autrices de qualité qui méritent votre lecture, le Prix Victor Rossel le montre chaque année. Ce n’est évidemment pas une question de protectionnisme, de nationalisme étroit : la littérature est universelle. Mais bien de voir aussi ce qui se fait chez nous. Un peu comme le « mangez local » n’interdit de savourer ni la soupe au pistou ni les smørrebrøds, « lisez-vous le belge ? » n’exclut ni Monica Sabolo ni Stephen King ni Salman Rushdie ni Karl Ove Knausgård.