La Belgique assure son ticket direct pour la Ligue des champions 2024 grâce à son coefficient: «Ce n’est pas une coïncidence», réagit Lorin Parys

La Belgique a connu une soirée historique ce jeudi, avec les qualifications d’Anderlecht et de La Gantoise en Conference League, qui rejoignent donc le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise, qui avaient eux déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de l’Europa League.

« C’est le résultat d’un engagement constant en faveur de l’innovation et du talent dans la formation, ainsi que la post-formation des jeunes footballeurs. L’encadrement qualitatif et les politiques techniques intelligentes de nos clubs sont de véritables atouts qui assurent des ligues nationales performantes et des clubs performants au niveau international. Avec notre plan global, nous allons créer encore plus de leviers pour cette politique, comme nous en voyons le résultat aujourd’hui, avec 4 représentants dans les compétitions de l’UEFA. Il nous appartient maintenant de nous rapprocher du sommet européen. Avec un peu de chance, nous prenons déjà un premier pas cette saison dans les phases à élimination directe. »