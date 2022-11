«Airborne 44 – Wild Men», la BD sur les traces de la bataille des Ardennes

« Wild Men », nouveau tome de la série « Airborne 44 », nous plonge au cœur de la bataille des Ardennes. Une bande dessinée pour laquelle Philippe Jarbinet a réalisé un immense travail de documentation et de reconstitution.

Par Nine Ciavarini Azzi

Une dizaine de véhicules d’époque roulent les uns derrière les autres, des Dodge WC52 et des jeeps, conduits par des hommes en uniforme de soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, encadrés de journalistes et de cameramen. C’est le spectacle insolite que des habitants de Stavelot et de la région des Trois-Ponts ont découvert par hasard, un jeudi d’automne 2022. Pour la sortie de Wild Men, le dernier tome publié de la série Airborne 44, le dessinateur belge Philippe Jarbinet a souhaité présenter son travail de façon originale. En compagnie de groupes de reconstitution historique, il a orchestré un retour sur les lieux emblématiques de la Bataille des Ardennes, retranscrits de façon très réaliste dans son album. Le trip s’est prolongé par une visite à l’exposition des planches originales de cette histoire, exposées à l’Abbaye de Stavelot, jusqu’au 13 novembre.