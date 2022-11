Indexation automatique: à quel rythme votre salaire est-il revalorisé?

Spécificité made in Belgium, le mécanisme permet d’ajuster les revenus des travailleurs sur le coût de la vie, il garantit aussi une certaine paix sociale, car il est automatique : pas besoin de négociations. Sauf qu’en période de forte inflation, son poids est très lourd pour les entreprises… Bref, l’indexation automatique des salaires fait couler beaucoup d’encre et ce n’est sans doute pas fini. Il n’empêche, dans la réalité, la formule reste synonyme d’augmentation salariale pour des milliers de travailleurs. Et à part les indépendants, aussi bien les salariés du privé (sauf exceptions, lire-ci-dessous), que les allocataires sociaux ou les fonctionnaires en profitent. Si pour ces derniers, le processus a été coulé dans la loi, pour le privé, il n’y a pas de règle générale. Il faut donc se pencher sur ce qui a été décidé au sein des commissions paritaires pour savoir ce qu’il en est. Celles-ci sont plus d’une centaine, impossible donc d’être exhaustif. Mais globalement, deux grandes méthodes d’indexation coexistent.