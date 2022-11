Ceux qui restent: Aliou Diouf, éboueur et fier de l’être

La collecte des déchets et l’un des enjeux principaux au Sénégal et en Afrique. Les projets pilotes ne suscitent pas toujours l’enthousiasme et sont parfois source de tensions ou de moqueries.

Aliou Diouf est le manager de la déchetterie, ou « Centre de valorisation et de traitement des déchets », de Gandiaye (ouest). Vu le défi que constitue encore la gestion des déchets au Sénégal, il a du boulot. En 2014, l’Etat sénégalais a transféré la compétence de la récolte et du tri des ordures aux localités. Récolte qui ne fonctionnait pas bien avant et pas vraiment mieux maintenant. Heureusement, des projets pilotes peuvent voir le jour grâce au soutien d’ONG comme Autre Terre et Caritas, partenaires du CNCD-11.11.11.