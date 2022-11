Au Sénégal, l’exil par la mer des pêcheurs «sans espoir»

L’Espagne et l’Europe restent l’eldorado pour une population sénégalaise qui souffre de la surpêche, du dérèglement climatique et de l’absence de l’Etat. Certains s’en sortent, grâce à l’aide d’ONG financées en partie par l’opération 11.11.11 dont la collecte des fonds court jusqu’au 13 novembre en Belgique.

Les gens d’ici qui partent en pirogue ne sont pas ceux qui meurent. Ce sont des pêcheurs. Ils connaissent la mer. » A Kayar (« entre mer et terre » en wolof), petite ville côtière située à 60 kilomètres de Dakar, on a longtemps connu la prospérité grâce au secteur de la pêche. Un temps révolu comme le démontrent les centaines de pirogues colorées alignées sur le sable de la grande plage des pêcheurs, pourtant considérée comme l’une des plus animées du pays. Les pirogues, du moins les plus grandes, ont, depuis plusieurs années, une autre fonction : celle d’emmener les Sénégalais et les migrants des pays voisins vers l’Espagne. Un eldorado fantasmé où l’on peut gagner selon certains « 100.000 fois son salaire d’ici, même en étant sans-papiers ».