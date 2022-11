Mark McGann, lanceur d’alerte des Uber Files: «On avait accès aux plus hauts niveaux du pouvoir»

Quoi de mieux que le Web Summit de Lisbonne, la plus grande messe annuelle de l’Internet en Europe, avec ses 1. 500 start-up et ses 71.000 participants, pour conter les dessous de la toute-puissance d’Uber ? Mark McGann est ce lobbyiste en chef d’Uber, responsable entre 2013 et 2017 des négociations entre le géant de la tech et les gouvernements pour implanter Uber en Europe, mais aussi dans de nombreux autres pays un peu partout sur la planète.