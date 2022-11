Propos polémiques d’Hadja Lahbib sur le Sahara occidental: la ministre réagit

Lors de sa récente visite de travail au Maroc, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a déclaré qu’elle considérait le plan d’autonomie présenté en 2007 par le Maroc comme « un effort sérieux et crédible, et comme une bonne base à partir de laquelle une solution pourrait être construite ».

Face aux questions soulevées par ses déclarations lors de sa visite de travail au Maroc les 20 et 21 octobre dernier, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a clarifié ses propos, évoquant « une invitation à reprendre les discussions à l’arrêt depuis plus de deux ans et à trouver une solution », a-t-elle déclaré à l’agence Belga. « La Belgique s’inscrit de la sorte dans la ligne des positions tenues par d’autres pays européens comme la France ou l’Allemagne », a ajouté la ministre.

