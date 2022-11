«Après l’orage»: poser des actes sans compromettre le bien commun

Après avoir surmonté le choc de la pandémie de covid et alors que la COP27 se profile, nous pouvons (et devons) remobiliser nos forces individuelles et collectives pour freiner la course folle du changement climatique.

Il y a juste vingt ans, avec quelques amis, échaudés par une action citoyenne qui avait plutôt bien fonctionné et alarmés par les données qui annonçaient déjà l’ampleur du défi climatique, nous avions imaginé d’ériger à Bruxelles un monument « à la mémoire des générations futures ».

Il s’agissait de pointer la contradiction par laquelle on honore celles et ceux qui sont morts pour nous, même s’ils n’ont plus grand-chose à faire de nos hommages et se trouvent bien loin dans le passé, alors que par un étrange renversement de mémoire, il semble si incongru d’envoyer un message de solidarité analogue à celles et ceux qui subiront les conséquences de nos actions et seront pourtant bien là pour le lire.