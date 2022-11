Marc Coudron: «Le nouveau président devra être créatif, car il n’y aura pas d’argent à distribuer»

Le Bruxellois déborde d’idées pour redonner une nouvelle impulsion au hockey mondial. Et après une première tentative manquée en 2021, il semble obtenir les faveurs des pronostics pour devenir président de la Fédération internationale. Un challenge vertigineux vu les enjeux et les difficultés actuelles de la FIH.

Après avoir décroché l’organisation conjointe pour la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas, la Belgique pourrait, à nouveau, être mise à l’honneur, ce samedi, grâce à Marc Coudron. L’ancien président de l’ARBH (2005 à 2021) pourrait, en effet, devenir le premier belge à occuper la présidence de la Fédération internationale de hockey (FIH). Après une première tentative manquée en 2021 et, suite à la démission de son ancien rival, le Dr Narinder Batra, en juillet dernier, tous les voyants semblent, aujourd’hui, au vert pour que l’ancien international aux 358 sélections s’impose devant le CEO de la Fédération asiatique de hockey, Mohammad Tayyab Ikram. À 52 ans, le Bruxellois aurait alors la chance de pouvoir développer son plan ambitieux pour le hockey mondial et redonner un élan positif et salutaire à une Fédération sur la corde raide et sous le feu des critiques depuis plusieurs années.