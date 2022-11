Les propos polémiques de Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa: «Le Qatar est un modèle à suivre pour les autres pays!»

« Depuis l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux enjeux ont été identifiés. En 6 ans, des mesures ont été prises, et ce surtout, avouons-le, par la nouvelle direction de la FIFA. L’avancée principale à rappeler à ceux qui pensent que les questions relatives aux droits humains au Qatar n’ont pas été abordées est l’abolition du système de la Kafala (système de parrainage faisant des salariés des quasi propriétés de leur employeur aboli en 2016, ndlr) », déclare Fatma Samoura. « D’autres mesures ont été mises en place pour protéger les ouvriers lors de la saison chaude. Des inspections ont été menées, aussi bien sur les lieux de travail que dans les espaces d’hébergement et les hôtels et restaurants où les visiteurs mangeront et dormiront. Ces six dernières années, nous avons collaboré avec l’Organisation internationale du travail, l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois et le Centre pour le sport et les droits humains, qui s’accordent pour dire : ’En matière d’accomplissements et d’avancées, le Qatar est un modèle à suivre pour les autres pays de la région’», poursuit la Sénégalaise.

Fatma Samoura assure que « tout le monde sera le bienvenu au Qatar », où le coup d’envoi du Mondial sera donné le 20 novembre. « Comme dans mon pays, le Sénégal, la société qatarienne a la réputation d’être conservatrice », dit-elle. » Mais laissez-moi vous dire que les Qataris sont les gens les plus accueillants qui soient. Leur nourriture est délicieuse et leur thé est excellent. Quand vous vous promènerez le long de la splendide Corniche, vous découvrirez quelque chose d’inédit : la magie, la lumière, les senteurs et les sourires. Quelle que soit votre appartenance ethnique, religieuse et sociale ou votre orientation sexuelle, vous êtes les bienvenus et les Qataris ont hâte de vous accueillir de la meilleure des façons ».