Podcast – Au large de la Route du Rhum, la course mythique de voiliers

Des bateaux qui volent au-dessus de la mer, capables de filer jusqu’à du 100 km/h à travers l’Atlantique pour arriver de l’autre côté de l’océan en quelques jours… C’est le programme de la Route du Rhum. Le départ de la course sera donné ce dimanche à 13h02 à Saint-Malo, en Bretagne. Thierry Wilmotte est journaliste sportif. Il nous fait découvrir ce sport et de cette course mythique.

