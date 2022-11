Dieumerci Mbokani: «Je veux laisser une empreinte à Beveren, comme je l’ai fait à Anderlecht et au Standard»

Du haut de ses 36 ans, Dieumerci Mbokani continue à faire parler de lui. Et à faire parler la poudre, ce qu’il préfère. Il l’a fait deux fois au cours des trois derniers matches disputés avec Beveren, le quatrième belge de sa belle et longue carrière, où il a atterri à la fin du mois de septembre. Avec l’ambition avouée de ramener le club waeslandien parmi l’élite. Et donc de retrouver l’Antwerp et Anderlecht, où il a transité, qui s’affronteront dimanche à Deurne, à un peu plus de 20 kilomètres du Freethiel.

Qu’est-ce que Beveren avait de plus que Seraing et le RWDM, qui vous ont courtisé également ?

Mon choix s’est fait par rapport aux ambitions du club, qui aspire à retrouver l’élite. J’avais eu au téléphone avec Antoine Gobin, le CEO de Beveren, lorsque j’étais à Kinshasa, dans l’attente de retrouver un club. Il m’a dit : « Lorsque tu rentres en Belgique, passe me voir à Beveren pour que l’on parle de ton avenir en face-à-face ». C’est ce qu’on a fait. Avec Seraing, j’ai discuté vite fait avec Lucien D’Onofrio mais la proposition n’était pas du tout satisfaisante. J’ai donc refusé, d’autant plus facilement que dans ma tête, mon choix était fait. Beveren avait été le premier à s’intéresser à moi et je ne voulais pas changer d’avis. Et retrouver comme entraîneur Wim De Decker, que j’avais connu à l’Antwerp où il était l’adjoint de Laszlo Bölöni, c’était important aussi.

Pourquoi revenir en Belgique était pour vous une priorité ?

C’est revenir en Europe qui l’était, pour être plus près de ma famille après une aventure compliquée au Koweit.