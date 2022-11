Guerre en Ukraine: les autorités russes d’occupation annoncent un «couvre-feu» à Kherson avant de démentir

« Un couvre-feu a été décrété dans la ville de Kherson, qui durera 24 heures sur 24, afin que nous puissions défendre notre ville », avait déclaré dans une vidéo sur Telegram le responsable adjoint de l’autorité d’occupation russe à Kherson, Kirill Stremooussov, sans donner plus de précisions sur les modalités de ce couvre-feu mais en appelant le maximum d’habitants à fuir la ville. Il a ensuite supprimé quelques minutes plus tard sa vidéo initiale, la remplaçant par une vidéo similaire mais éditée, où il n’était plus question de ce couvre-feu, sans expliquer les raisons de cette modification.

Un appel à quitter la ville

M. Stremooussov a toutefois une nouvelle fois appelé le maximum d’habitants à « quitter » la ville, disant s’attendre à des « provocations » et des « actes terroristes » de l’armée ukrainienne.

« À certains endroits, des équipements ennemis positionnés en colonne ont été remarqués. Il est possible qu’ils se préparent à une attaque contre la ville de Kherson », a-t-il fait valoir, alors qu’il avait juré il y a quelques jours que l’armée russe défendrait la ville « comme une forteresse ».

Plus tôt vendredi, le président russe Vladimir Poutine avait indiqué que les civils à Kherson « devaient être éloignés » des zones de combat « les plus dangereuses », Moscou étant confrontée dans la région depuis plusieurs semaines à une contre-offensive des forces ukrainiennes. Kiev a condamné à plusieurs reprises ces évacuations de civils, les qualifiant de « déportations ».